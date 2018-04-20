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Сотрудники Росгвардии по Тульской области разыграли первенство по плаванию
Фото пресс-службы Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии по Тульской области разыграли первенство по плаванию

В личном первенстве среди мужчин первое и второе место заняли бойцы СОБР старший лейтенант Максим Чубаков и майор полиции Евгений Герасимов.

В бассейне Тульского государственного университета состоялось первенство по плаванию Управления Росгвардии, в котором приняли участие 47 спортсменов из различных подразделений ведомства города и области.

– Для сотрудника любого подразделения Росгвардии спорт является важнейшей составляющей профессиональной деятельности. Только физически подготовленный боец способен эффективно противостоять преступности, охранять покой и безопасность граждан, — рассказал командир специального отряда быстрого реагирования полковник Андрей Якушонок.

Женщины соревновались в брассе, вольном стиле на дистанции 50 метров, а мужчины — на дистанции 100 метров, а также в комбинированной эстафете 4 по 50 метров.

В личном первенстве среди мужчин первое и второе место заняли бойцы СОБР старший лейтенант Максим Чубаков и майор полиции Евгений Герасимов, показав наилучшие результат. Бронзу взял майор Денис Заботин из команды Управления Росгвардии по Тульской области.

Среди женщин лучшей стала старший сержант Наталья Романова (УВО по г. Щекино). Серебро и бронза досталась сотрудникам подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии по Тульской области прапорщику полиции Наталье Жилиной и майору полиции Екатерине Клименчевой.

В комбинированной эстафете 4 по 50 метров лучший результат показала команда СОБР, второе место заняли сотрудники вневедомственной охраны по городу Щекино, замкнули тройку призеров команда управления вневедомственной охраны по Тульской области.

Судил соревнования действующий рекордсмен по подводному спорту, мастер спорта международного класса Павел Дудченко.

Кубки и медали победителям и призерам вручили начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Тульской области Денис Заботин и мастер спорта СССР Геннадий Жигулин.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:15 +2
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