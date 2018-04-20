Конкурс социальной рекламы «Мир без границ» в Туле: Голосуем за видеоролики!

В Туле завершается конкурс социальной рекламы «Мир без границ». В жюри конкурса — редакция Myslo. Из представленных в номинацию «Социальный видеоролик» работ мы выбрали, на наш взгляд, лучшие. Предлагаем их вашему внимаю.

Голосуйте за понравившийся ролик, вместе мы выберем победителя в номинации «Выбор Myslo».

«Мама, я люблю тебя». Автор Валерия Халяпина.

«Живи». Автор Ирина Болдырева.

«Бумеранг добра». Авторский коллектив «ИрМа Добро».

«Начни прямо сейчас!». Автор Александр Чарин.

«Доброта спасет мир». Автор Вероника Староверова.

«Успешное будущее». Автор Ирина Ефремова.

«Наш семейный альбом». Авторский коллектив «САМИ».

Конкурс социальной рекламы «Мир без границ» в Туле стартовал 1 марта.

В этом году основными темами конкурса стали:

«Добровольчество и волонтерство»;

«Безопасность на транспорте — дело всех и каждого»;

«Ответственный донор»;

«Доступная и качественная медицина»;

«Молодежь за безопасность дорожного движения».

По итогам конкурса лучшие работы разместят на телевидении, радио, печатной прессе, интернете.

Кроме того, работы могут использовать для:

размещения на носителях городской наружной рекламы,

для проведения социальных информационных кампаний министерств, ведомств и общественных организаций, поддержавших проведение Конкурса использования в учебных целях,

в методических и информационных изданиях,

в украшении зданий города и области.

Узнать более подробную информацию о конкурсе, а также ознакомиться с положением можно на сайте МЦ «Спектр» или в группе конкурса ВКонтакте.

А пока — голосуем за ролики!

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