Туляки из Левобережного часами ждут свой автобус

Жители отмечают, что вместо положенных семи автобусов на маршруте в течение дня ездят максимум четыре, а то и меньше.

С жалобой на регулярное нарушение общественным транспортом графика движения в редакцию Myslo обратились жители ул. Рязанской и мкрн Левобережный.

От имени жителей рассказал Дмитрий Овсенёв:

Дмитрий Овсенёв – Мы живем в Центральном районе Тулы, но чтобы попасть к нам в час пик, можно сидеть на остановке час и более, так как какого-либо транспорта либо нет, либо в него не влезть. 51-я маршрутка вместо своих заявленных интервалов в 4 минуты ходит раз в 10-15 минут. А автобус №1 вместо интервала 22 минуты ходит раз в час-полтора. Вчера например, около пяти вечера в приложении «Яндекс.Транспорт» вообще не отражалось ни одного автобуса №1, а через полчаса на маршруте их было только два. В диспетчерской «Тулгорэлектротранса» говорят, что водителей не хватает, в результате в самый час пик интервал достигает часа и более. Про выходные вообще молчу, там и до 2-х часов ожидания доходит, а 51-й можно и по 40 минут ждать, а потом проедут три или четыре подряд.

Молодой человек 19 апреля в 15.44 сделал скрин экрана с количеством транспорта на маршруте:

Также жителей возмущает, что автобусы №1 меньшей вместимости, нежели автобус №3:

— У нас додумались пустить маленькие автобусы. Водители говорят, нечего выпускать. Зато вон «тройка» пустая идет. Могли бы пустить на этот маршрут мелкие, а на первый — большой, — добавляет Дмитрий.

Напомним, ранее Myslo сообщал об аналогичной транспортной проблеме жителей мкрн Скуратово. Лишены нормального транспортного сообщения сразу несколько населенных пунктов микрорайона: Зимаровка, Старо-Басово, Трудовой, Северный, Тихвинка, Восточный. Все они располагаются вблизи Варваровского проезда, ул. Центральной и ул. Володарского.

Жители просят власти перестроить график движения 27А и добавить больше автобусов. Также, по их словам, необходимо часть маршруток № 30 пустить вдоль их населенных пунктов. В нынешних условиях люди не могут вернуться вечером после работы с Тулы и вынуждены ждать по 2,5 часа автобус.