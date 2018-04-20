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В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

По прогнозам синоптиков, на выходных в регион придет сильный ветер и дождь. МЧС объявило метеопредупреждение в связи с резким ухудшением погоды.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21.00 20 апреля до 21.00 21 апреля в Тульской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с, температура воздуха ночью +3…+8°С, днем +14…+19°С.

В Туле температура воздуха ночью +5…+7°С, днем +17…+19°С.

22 апреля ожидается облачная погода, небольшой дождь, ветер северо-западный 7−12 м/с, ночью порывы 15−20 м/с, днем местами порывы 13-18 м/с, температура ночью 0…+5°С, днем +6…+11°С.

23 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, ветер 5−10 м/с, температура ночью −3…+2°С, днем +5…+10°С.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При сильном ветре:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:27 0
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