В тульском Заречье горит частный дом

На месте работают шесть пожарных расчетов.

В эти минуты Зареченский округ Тулы окутал плотный дым. По сообщению очевидцев, гарь ощущается на ул. Октябрьской от Луначарского до Арсенальной.

В региональном управлении МЧС сообщили, что причина задымления — пожар в частном доме в Ряжском переулке, 34.

Сейчас на месте происшествия работают шесть пожарных расчетов. Из-за плотной застройки пожарные опасаются, что огонь перекинется на соседние дома.

Видео пожара – здесь.