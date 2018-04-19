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В тульском Заречье горит частный дом

В тульском Заречье горит частный дом

На месте работают шесть пожарных расчетов.

В эти минуты Зареченский округ Тулы окутал плотный дым. По сообщению очевидцев, гарь ощущается на ул. Октябрьской от Луначарского до Арсенальной.

В региональном управлении МЧС сообщили, что причина задымления — пожар в частном доме в Ряжском переулке, 34.

Сейчас на месте происшествия работают шесть пожарных расчетов. Из-за плотной застройки пожарные опасаются, что огонь перекинется на соседние дома.

Видео пожара – здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:54 +2
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