В тульском Заречье горит частный дом
На месте работают шесть пожарных расчетов.
В эти минуты Зареченский округ Тулы окутал плотный дым. По сообщению очевидцев, гарь ощущается на ул. Октябрьской от Луначарского до Арсенальной.
В региональном управлении МЧС сообщили, что причина задымления — пожар в частном доме в Ряжском переулке, 34.
Сейчас на месте происшествия работают шесть пожарных расчетов. Из-за плотной застройки пожарные опасаются, что огонь перекинется на соседние дома.
Видео пожара – здесь.
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