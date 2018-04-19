Фото из архива Myslo.
На субботнике в Туле высадят более 100 деревьев
Сегодня специалисты готовят под саженцы посадочные места.
21 апреля в Туле пройдет общеобластной субботник. На этот день запланированы работы по сбору и вывозу смета, мусора, а также высадке деревьев и кустарников: рябины, красного и желтого барбариса, остролистного красного клена, японской спиреи, дерена, гортензии, красного и желтого пузыреплодника, сирени, чубушника и ели.
Всего — 132 дерева и 2907 кустарников. Высадка растений пройдет по адресам:
- пересечение улиц Ложевой и Кирова;
- улица Заводская в поселке Плеханово;
- пересечение улиц Халтурина и Демонстрации;
- ул. Пролетарская (от выезда с ТЦ «Макси» до ж/д моста);
- пересечение улиц Первомайской и Фрунзе;
- ротонда на набережной реки Упы;
- прилегающая территория к памятнику «Тулякам, ушедшим в бессмертие»;
- сквер по улице Новоселов в поселке Скуратово;
- Молодежный бульвар;
- проспект Ленина, 78;
- улица Чмутова.
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