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На субботнике в Туле высадят более 100 деревьев
Фото из архива Myslo.

На субботнике в Туле высадят более 100 деревьев

Сегодня специалисты готовят под саженцы посадочные места.

21 апреля в Туле пройдет общеобластной субботник. На этот день запланированы работы по сбору и вывозу смета, мусора, а также высадке деревьев и кустарников: рябины, красного и желтого барбариса, остролистного красного клена, японской спиреи, дерена, гортензии, красного и желтого пузыреплодника, сирени, чубушника и ели.

Всего — 132 дерева и 2907 кустарников. Высадка растений пройдет по адресам:

  • пересечение улиц Ложевой и Кирова;
  • улица Заводская в поселке Плеханово;
  • пересечение улиц Халтурина и Демонстрации;
  • ул. Пролетарская (от выезда с ТЦ «Макси» до ж/д моста);
  • пересечение улиц Первомайской и Фрунзе;
  • ротонда на набережной реки Упы;
  • прилегающая территория к памятнику «Тулякам, ушедшим в бессмертие»;
  • сквер по улице Новоселов в поселке Скуратово;
  • Молодежный бульвар;
  • проспект Ленина, 78;
  • улица Чмутова.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:29 +2
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