На субботнике в Туле высадят более 100 деревьев

Фото из архива Myslo.

21 апреля в Туле пройдет общеобластной субботник. На этот день запланированы работы по сбору и вывозу смета, мусора, а также высадке деревьев и кустарников: рябины, красного и желтого барбариса, остролистного красного клена, японской спиреи, дерена, гортензии, красного и желтого пузыреплодника, сирени, чубушника и ели.

Всего — 132 дерева и 2907 кустарников. Высадка растений пройдет по адресам: