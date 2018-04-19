Тульскому фотографу Роману Шемонаеву требуется помощь
Из-за серьезной болезни ему нужна срочная операция.
Жизнь туляка Романа Шемонаева перевернулась в один миг, когда он узнал, что серьезно болен. У Ромы опухолевое образование левой почки злокачественного характера. Сейчас ему нужно собрать деньги на дорогостоящую операцию.
– Основной диагноз — это не все проблемы, к сожалению. Нужно еще удалять кисту с этой же почки и, скорее всего, желчный пузырь, но это уже в процессе госпитализации будет решать хирург. Усложняется всё тем, что у меня проблемы с сердцем, поэтому операция будет непростой. Как понимаете, у меня есть все шансы побороть недуг, но для этого нужна скорейшая операция, — говорит Роман.
Роман консультируется и проходит обследование в Москве — в МРНЦ им.
Роман надеется получить квоту, но проблемы с другими внутренними органами, обнаруженные в ходе обследования, сводят шансы на бесплатную операцию к минимуму.
Роман — фотограф:
– Планирую провести несколько благотворительных проектов (выставка, аукцион, фотосъемки).
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