Тульскому фотографу Роману Шемонаеву требуется помощь

Жизнь туляка Романа Шемонаева перевернулась в один миг, когда он узнал, что серьезно болен. У Ромы опухолевое образование левой почки злокачественного характера. Сейчас ему нужно собрать деньги на дорогостоящую операцию.

– Основной диагноз — это не все проблемы, к сожалению. Нужно еще удалять кисту с этой же почки и, скорее всего, желчный пузырь, но это уже в процессе госпитализации будет решать хирург. Усложняется всё тем, что у меня проблемы с сердцем, поэтому операция будет непростой. Как понимаете, у меня есть все шансы побороть недуг, но для этого нужна скорейшая операция, — говорит Роман.

Роман консультируется и проходит обследование в Москве — в МРНЦ им. А.Ф. Цыбы — филиале ФГБУ «НМИРЦ радиологии Миндзрава России». Врач, который готов взять мужчину, делает операции только на платной основе. В Обнинске такая операция намного дороже, плюс дальнейшее лечение и реабилитация. Никто не может сказать в таких случаях, какая сумма нужна. По подсчетам Романа, понадобится от 300 до 500 тысяч рублей в ближайшее время.

Роман надеется получить квоту, но проблемы с другими внутренними органами, обнаруженные в ходе обследования, сводят шансы на бесплатную операцию к минимуму.

Роман — фотограф:

– Планирую провести несколько благотворительных проектов (выставка, аукцион, фотосъемки).

как помочь роману

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