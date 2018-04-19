За каждым участком субботника в Туле будет закреплен сотрудник администрации

Фото пресс-службы администрации Тулы.

21 апреля в Туле пройдет общеобластной субботник. За каждым городским участком будет закреплен сотрудник администрации в ярком жилете с надписью «Администрация города Тулы», который уточнит все оргмоменты, связанные с субботником, и выдаст инвентарь.

В настоящее время уже определено более 70 городских территорий, на которых будет наводиться порядок. Особое внимание будет уделено состоянию въездных улиц — Новомосковское, Московское, Веневское, Щекинское шоссе и др.

Запланированы работы по сбору и вывозу смета, мусора, высадке деревьев и кустарников.