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За каждым участком субботника в Туле будет закреплен сотрудник администрации
Фото пресс-службы администрации Тулы.

За каждым участком субботника в Туле будет закреплен сотрудник администрации

Порядок будет наводиться на 70 городских территориях.

21 апреля в Туле пройдет общеобластной субботник. За каждым городским участком будет закреплен сотрудник администрации в ярком жилете с надписью «Администрация города Тулы», который уточнит все оргмоменты, связанные с субботником, и выдаст инвентарь.

В настоящее время уже определено более 70 городских территорий, на которых будет наводиться порядок. Особое внимание будет уделено состоянию въездных улиц — Новомосковское, Московское, Веневское, Щекинское шоссе и др.

Запланированы работы по сбору и вывозу смета, мусора, высадке деревьев и кустарников.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:53 −2
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