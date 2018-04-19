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7,1% туляков задекларировали доходы более 1 млн рублей в год

7,1% туляков задекларировали доходы более 1 млн рублей в год

В Тульской области проходит декларационная кампания.

По состоянию на 16 апреля 2018 года о своих доходах за 2017 год в территориальные налоговые инспекции отчитались 45,8 тыс. граждан Тулы и Тульской области, что ниже уровня 2017 года на 2,0% (или на 0,9 тыс. деклараций).

Доходы свыше 1 млн рублей заявлены в 7,1% представленных деклараций.

По представленным декларациям за 2017 год заявлена сумма НДФЛ к доплате в бюджет 129,2 млн рублей, сумма НДФЛ к возврату из бюджета – 1,3 млрд рублей.

сегодня, в 11:20 0
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Тульская область

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