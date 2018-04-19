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Музею «Куликово поле» передали в дар редкие археологические находки

Музею «Куликово поле» передали в дар редкие археологические находки

Они были обнаружены в Курской, Тульской, Орловской и Брянской областях.

18 апреля в дар музею-заповеднику «Куликово поле» передали редкие предметы быта и военного обмундирования.

У этих находок интересная история. Черные копатели нашли два клада. Один из них содержал военные браслеты (части обмундирования), зеркала и два копья. Эти предметы датируются I веком до н.э. Еще одна редкая находка – женские украшения V века н.э.: 3 бронзовые застежки, покрытые слоем серебра, бронзовая цепочка и части накладки налобного венчика.

Благодаря археологу Института археологии РАН, руководителю Сейминско-Суджинской экспедиции Олегу Радюшу черные копатели все находки передали в музейный фонд.

После реставрации эти редкие предметы станут частью новой экспозиции.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:56 +5
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Место
Куликово полеТульская область

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