Фото kopok.ru.
Часть домов в Туле остались без воды
Причинами стали коммунальная авария и отключение электричества.
19 апреля в областной столице специалисты АО «Тулагорводоканал» ведут аварийно-восстановительные работы на ул. Мира, 17 и на водоводе Д400 Струковского водозабора. До окончания работ подача холодной воды прекращена по ряду адресов:
- ул. Мира, 13, 15, 15-а, 17, 19, 21, 23;
- ул. Оружейная, 1-а, 1-б, 1-в;
- ул. Белкина, 17;
- п. Косая Гора.
Также в связи с отключением электроэнергии с 12.00 прекращена подача холодной воды в п. Ленинский.
После восстановления водоснабжения возможно пониженное давление и временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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