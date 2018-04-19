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Часть домов в Туле остались без воды
Фото kopok.ru.

Часть домов в Туле остались без воды

Причинами стали коммунальная авария и отключение электричества.

19 апреля в областной столице специалисты АО «Тулагорводоканал» ведут аварийно-восстановительные работы на ул. Мира, 17 и на водоводе Д400 Струковского водозабора. До окончания работ подача холодной воды прекращена по ряду адресов:

  • ул. Мира, 13, 15, 15-а, 17, 19, 21, 23;
  • ул. Оружейная, 1-а, 1-б, 1-в;
  • ул. Белкина, 17;
  • п. Косая Гора.

Также в связи с отключением электроэнергии с 12.00 прекращена подача холодной воды в п. Ленинский.

После восстановления водоснабжения возможно пониженное давление и временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:40 +1
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