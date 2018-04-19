Ротенберг, Груздев и Зубицкий попали в список богатейших бизнесменов России

Журнал Forbes представил 15-й рейтинг богатейших бизнесменов России. В списке оказались три бизнесмена, имеющие отношение к Тульской области, — Игорь Ротенберг, Владимир Груздев и Евгений Зубицкий.

Игорь Ротенберг на 95-м месте в рейтинге с размером состояния 1 млрд 100 млн рублей. Ему принадлежит 50% оператора системы «Платон» по сбору платы с большегрузных автомобилей — компании «РТ-Инвест Транспортные системы». В феврале 2017 года Ротенберг стал акционером Тульского патронного завода (46,2%). Капитал: «ТПС Недвижимость», «Газпром бурение», «ТЭК Мосэнерго».

Экс-губернатор Тульской области, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев оказался на 134-м месте с размером состояния 750 млн рублей. Капитал: инвестиции, недвижимость.

Президент — председатель правления Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Евгений Зубицкий на 152-м месте в рейтинге с состоянием 700 млн рублей. В 2016 году основатель ПМХ и отец Евгения Борис Зубицкий вышел из акционеров холдинга, поделив свои акции между сыном Евгением и женой Галиной. Еще одним совладельцем ПМХ — группы «Кокс» является брат Евгения Андрей. В 2017 году Борис Зубицкий скончался. Капитал: ПМХ группа «Кокс» (53,6%), SIJ Group.