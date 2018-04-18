В Тульской области столичного инспектора ДПС будут судить за торговлю оружием и взрывчаткой

Фото из материалов уголовного дела.

Прокуратура области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте огнестрельного оружия. Дело было возбуждено по материалам УФСБ РФ.

И. о. прокурора Тульской области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Москвы, один из которых является инспектором дорожно-патрульной службы столицы.

Мужчины обвиняются в незаконных приобретении, хранении, перевозке и сбыте огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, а также незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ).

По версии следствия, в период с февраля 2015 года по 14 декабря 2016 года злоумышленники в Москве приобрели у двоих знакомых мужчин огнестрельное оружие — пистолет-пулемет Судаева и винтовку конструкции Мосина, пригодные для производства выстрелов, которое хранили в принадлежащем им доме. В отношении продавца оружия материал выделен в отдельное производство.

Также они сбыли сослуживцу одного из злоумышленников принадлежащее им огнестрельное оружие — пистолет системы Токарева «ТТ» за 100 тысяч рублей.

Кроме того, один из мужчин, занимающийся на системной основе незаконным оборотом огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, у неустановленных лиц незаконно приобрел и хранил по месту жительства свыше 100 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, свыше 1000 единиц боеприпасов, 8 тротиловых шашек, снаряженных взрывчатым веществом.

Также он на территории Москвы сбыл за 2 тыс. рублей принадлежащие ему патроны к огнестрельному оружию, относящиеся к боеприпасам.

В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Богородицкий районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.