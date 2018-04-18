Местные жители о Дагаевском мосте в Ефремове: «Мост не для слабонервных!»

«Мост не для слабонервных. Город Ефремов», — указано в описании к ролику. Смотрим видео:

На канале Красивая Меча опубликовано видео о Дагаевском мосте в городе Ефремове (район городского рынка).

а в это время...

В Ефремове «Тулаавтодор» продолжает работы по строительству нового моста через реку Красивая Меча на участке 95+575 км автомобильной дороги Лапотково-Ефремов взамен существующего аварийного мостового перехода.

На существующем мосту (так называемый Иноземский мост) выполняют аварийно-восстановительные работы: мост закрыт с 14 по 23 апреля 2018 года.

По завершении работ на мосту будут введены ограничения по разрешенной максимальной массе до 3,5 тонн.

Движение по существующему мостовому переходу будет окончательно закрыто с 10 июня 2018 года. После 1 сентября 2018 года движение откроют по новому мосту.