Местные жители о Дагаевском мосте в Ефремове: «Мост не для слабонервных!»

На канале Красивая Меча опубликовано видео о Дагаевском мосте в городе Ефремове (район городского рынка).
«Мост не для слабонервных. Город Ефремов», — указано в описании к ролику. Смотрим видео:
Ефремовцы выложили в сеть видео разрушающегося моста через Красивую Мечу.
На канале Красивая Меча опубликовано видео о Дагаевском мосте в городе Ефремове (район городского рынка).
«Мост не для слабонервных. Город Ефремов», — указано в описании к ролику. Смотрим видео:
В
На существующем мосту (так называемый Иноземский мост) выполняют аварийно-восстановительные работы: мост закрыт с 14 по 23 апреля 2018 года.
По завершении работ на мосту будут введены ограничения по разрешенной максимальной массе до 3,5 тонн.
Движение по существующему мостовому переходу будет окончательно закрыто с 10 июня 2018 года. После 1 сентября 2018 года движение откроют по новому мосту.