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Тульский фестиваль «Театральный дворик» стал лауреатом межрегиональной премии

Тульский фестиваль «Театральный дворик» стал лауреатом межрегиональной премии

В Нижнем Новгороде завершился VII Межрегиональный фестиваль индустрии событий «Event-Прорыв 2017».

«Event-Прорыв 2017» — это ежегодное событие в области профессиональной организации и проведения мероприятий. Количество номинантов в этом году достигло почти 100 проектов из разных городов и регионов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижегородская область, Пермь, Белгород, Крым, Хабаровск, Смоленск, Липецкая область, Суздаль и многих других.

Несмотря на высокий уровень конкуренции тульский фестиваль «Театральный дворик» по единогласному решению жюри занял первое место в номинации «Лучшее событие в области культуры и искусства» и второе — в номинации «Лучшее событие в сфере событийного туризма».

Согласно условиям «Event-Прорыва», лауреаты премии могут претендовать на автоматическое участие в федеральной премии «Золотой пазл» и далее — в международной премии «Global Event Awards».

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:10 +4
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