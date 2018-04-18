Тульский фестиваль «Театральный дворик» стал лауреатом межрегиональной премии

«Event-Прорыв 2017» — это ежегодное событие в области профессиональной организации и проведения мероприятий. Количество номинантов в этом году достигло почти 100 проектов из разных городов и регионов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижегородская область, Пермь, Белгород, Крым, Хабаровск, Смоленск, Липецкая область, Суздаль и многих других.

Несмотря на высокий уровень конкуренции тульский фестиваль «Театральный дворик» по единогласному решению жюри занял первое место в номинации «Лучшее событие в области культуры и искусства» и второе — в номинации «Лучшее событие в сфере событийного туризма».

Согласно условиям «Event-Прорыва», лауреаты премии могут претендовать на автоматическое участие в федеральной премии «Золотой пазл» и далее — в международной премии «Global Event Awards».