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Дмитрий Маликов освоил в Туле новую профессию

Дмитрий Маликов освоил в Туле новую профессию

Музыкант побывал на заводе «Октава» и собственноручно собрал знаменитый тульский микрофон МК-319.

17 апреля в Туле на легендарном предприятии «Октава» побывал знаменитый певец и композитор Дмитрий Маликов. Визит артиста стал частью образовательного проекта «Уроки музыки». В рамках этого проекта певец устраивает мастер-классы по всей стране для юных музыкантов. На сей раз Дмитрий сам освоил новую профессию — оператор электроакустических измерений. Он собственноручно собрал один из самых популярных микрофонов, производимых на тульской «Октаве».

А затем с помощью специальной аппаратуры его настроил.

Модель микрофона, собранная Дмитрием, одна из самых популярных и экспортируется на рынки Европы и Америки. Сейчас на тульской «Октаве» уже готовят партию микрофонов в Венскую филармонию.

На днях на выставке в Германии туляки представили новый ламповый микрофон, его производство начнется в ближайшее время.

- Я вижу, что производство переживает реновацию. Очень важно, что при новых подходах сохранены традиции. Здесь представлены микрофоны идеального соотношения цена-качество. Нужно, чтобы о таком качественном продукте знало как можно больше людей. И вообще надо обязательно развивать наше производство, — поделился своими впечатлениями Дмитрий Маликов.

Также во время своего визита музыкант посетил музей предприятия, где собраны самые редкие экспонаты.

Здесь и первые разработки тульских радистов-конструкторов. Кстати, первый отечественный микрофон был создан именно на тульском предприятии в 1936 году. Тульские громкоговорители озвучивали выставки и парки по всей стране, и даже парады на Красной площади в Москве.

А свое знаменитое «Поехали!» Юрий Гагарин произнес перед стартом именно в тульский микрофон.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:13 +2
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