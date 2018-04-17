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В Туле подвели итоги «Студенческой весны»

В Туле подвели итоги «Студенческой весны»

За звания лучших участники боролись в шести номинациях.

В Туле завершился региональный этап конкурса «Российская студенческая весна».

Представители колледжей и вузов Тульской области в течение пяти дней боролись за звание лучших по различным направлениям:

  • Музыкальное;
  • Театральное;
  • Танцевальное;
  • Журналистика;
  • Оригинальный жанр;
  • Видео.

Во время финального гала-концерта в Городском концертном зале на сцену вышли более 100 призеров конкурса.  Лауреаты регионального фестиваля отправятся на 26-ий Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет в Ставрополе.

Гран-при «Тульской студвесны» среди Средних образовательных организаций получил Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского. А среди высших образовательных организаций - Тульский государственный педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:24 0
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