В Туле подвели итоги «Студенческой весны»

За звания лучших участники боролись в шести номинациях.

В Туле завершился региональный этап конкурса «Российская студенческая весна».

Представители колледжей и вузов Тульской области в течение пяти дней боролись за звание лучших по различным направлениям:

Музыкальное;

Театральное;

Танцевальное;

Журналистика;

Оригинальный жанр;

Видео.

Во время финального гала-концерта в Городском концертном зале на сцену вышли более 100 призеров конкурса. Лауреаты регионального фестиваля отправятся на 26-ий Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет в Ставрополе.