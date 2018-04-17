В Туле подвели итоги «Студенческой весны»
За звания лучших участники боролись в шести номинациях.
В Туле завершился региональный этап конкурса «Российская студенческая весна».
Представители колледжей и вузов Тульской области в течение пяти дней боролись за звание лучших по различным направлениям:
- Музыкальное;
- Театральное;
- Танцевальное;
- Журналистика;
- Оригинальный жанр;
- Видео.
Во время финального гала-концерта в Городском концертном зале на сцену вышли более 100 призеров конкурса. Лауреаты регионального фестиваля отправятся на 26-ий Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет в Ставрополе.
Гран-при «Тульской студвесны» среди Средних образовательных организаций получил Тульский колледж искусств им.