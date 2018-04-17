Фото Юлии Королевой.
В ДТП под Тулой погибли два человека: подробности
Авария произошла в районе поворота на деревню Прудное.
Серьезная авария произошла сегодня, 17 апреля, под Тулой в районе поворота на деревню Прудное (прямо напротив кладбища). Около 13.30 на 98 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись грузовик «ДАФ» и автомобиль «Хёндэ Крета».
Стали известны подробности аварии. По предварительным данным, грузовик врезался во внедорожник, когда тот разворачивался.
От полученных травм на месте происшествия погибли водитель и пассажирка «Хёндэ».
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
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