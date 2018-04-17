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Тулячка Татьяна Карасева вышла в суперфинал конкурса «Королева леса»

Тулячка Татьяна Карасева вышла в суперфинал конкурса «Королева леса»

Она сумела опередить соперниц из всех регионов страны и войти в число лучших.

В Архангельске состоялся финал II всероссийского конкурса «Королева леса». Тульскую область в конкурсе представляет Татьяна Карасева – государственный инспектор департамента лесного хозяйства регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Финал состоял из пяти выходов – каждая девушка продемонстрировала свои лучшие качества и рассказала о себе. Члены жюри оценивали не только внешние данные, но и успехи лесных красавиц в работе и учёбе.

Темой финального шоу стал лесопромышленный комплекс и все его отрасли. Даже хореографический номер был посвящён деревообрабатывающему и целлюлозно-бумажному производству. Между конкурсными выходами были показаны короткометражки на тему «Я в профессии», режиссёрами и постановщиками которых стали сами финалистки.

По итогам финального этапа Татьяна Карасева вошла в число 15 суперфиналисток, которые в августе будут бороться за титул «Королевы леса» и главный приз – автомобиль.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:23 +4
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