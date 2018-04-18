Туляк завоевал путевку на чемпионат России по настольному теннису
Это впервые за всю историю тульского настольного тенниса.
С 11 по 15 апреля в Рыбинске прошло первенство ЦФО по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2006 года рождения и моложе. Соревнования проходили в личном и парных разрядах.
Единственным представителем Тульской области был Даниил Антюфеев. Он стал серебряным призером в личном разряде, уступив в финале Ивану Галочкину из Ярославля.
Также Даниил завоевал бронзовые медали в парных разрядах и в смешанных парах.
Впервые за всю историю тульского настольного тенниса наш спортсмен обеспечил себе путевку на чемпионат России, который пройдет в Чебоксарах.
Тренируют Даниила Ирина Потыльчак и Игорь Петрушин.
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