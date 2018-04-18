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Туляк завоевал путевку на чемпионат России по настольному теннису

Туляк завоевал путевку на чемпионат России по настольному теннису

Это впервые за всю историю тульского настольного тенниса.

С 11 по 15 апреля в Рыбинске прошло первенство ЦФО по настольному теннису среди мальчиков и девочек 2006 года рождения и моложе. Соревнования проходили в личном и парных разрядах.

Единственным представителем Тульской области был Даниил Антюфеев. Он стал серебряным призером в личном разряде, уступив в финале Ивану Галочкину из Ярославля.

Также Даниил завоевал бронзовые медали в парных разрядах и в смешанных парах.

Впервые за всю историю тульского настольного тенниса наш спортсмен обеспечил себе путевку на чемпионат России, который пройдет в Чебоксарах.

Тренируют Даниила Ирина Потыльчак и Игорь Петрушин.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:17 +6
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