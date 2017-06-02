новости
новости
Регистрация
Знаменитую фразу «Поехали!» Гагарин сказал в тульский микрофон
Фото peacekeeper.ru и пресс-службы правительства ТО.

Знаменитую фразу «Поехали!» Гагарин сказал в тульский микрофон

Тульский завод «Октава» сегодня отметил 90-летие.

2 июня в Туле состоялось торжественное собрание, посвящённое 90-летию завода «Октава».

Министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев зачитал поздравительный адрес Губернатора Тульской области Алексея Дюмина работникам предприятия. В нём, в частности, говорится:

«Поздравляю вас с 90-летним юбилеем со дня образования предприятия! На протяжении всех прошедших лет „Октава“ играла важную роль в оборонно-промышленном комплексе Тульской области. Благодаря созидательному труду нескольких поколений работников предприятие снискало славу одного из лучших отечественных производителей средств связи.

Ваша продукция востребована и в гражданской, и в военной сфере.

Именно в микрофон «Октавы» Юрий Гагарин произнёс свою легендарную фразу: «Поехали!».

Сегодня на предприятии работает уникальный коллектив настоящих профессионалов. Вы достойно продолжаете и развиваете славные традиции предшественников. Спасибо вам за самоотдачу и верность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов».

Министр наградил отличившихся работников предприятия государственными и региональными наградами.

С юбилеем сотрудников и руководство предприятия поздравил директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростехнологии» Василий Бровко и наградил отличившихся сотрудников предприятия почётными грамотами Государственной корпорации «Ростех».

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

ПАО «Октава» является ведущим в России производителем акустических приборов. Начало созданию Тульского радиозавода положило открытие в июне 1927 г. мастерской по изготовлению радиодеталей.

В настоящее время предприятие продолжает оставаться предприятием, специализирующимся на производстве средств связи широкого применения.

Основные виды продукции общепромышленного назначения: микрофонная техника, телефонные и микрофонные капсюли, телефонно-микрофонные гарнитуры.

Выпускаются средства связи военного назначения. Для реализации государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Основное производство на предприятии представлено сборочным производством, включающим три участка и механозаготовительным производством, включающим участок по переработке и изготовлению изделий из пластмасс, участок механической обработки, участок гальванообработки и инструментальный участок. Обслуживает цеха основного производства эксплуатационный отдел.

Кроме выпуска продукции завод оказывает ряд услуг производственного характера: нанесение покрытий на металл, металлообработка, лазерная маркировка. Предприятие владеет технологией производства студийных микрофонов, которые заняли достойную нишу на мировом рынке данного вида продукции и имеет прочные позиции в данном сегменте рынка.

Галерея
Юбилей завода "Октава", Фото: 1
Юбилей завода "Октава", Фото: 2
Юбилей завода "Октава", Фото: 3
Юбилей завода "Октава", Фото: 4
Юбилей завода "Октава", Фото: 5
Юбилей завода "Октава", Фото: 6
Юбилей завода "Октава", Фото: 7
Юбилей завода "Октава", Фото: 8
Юбилей завода "Октава", Фото: 9
Юбилей завода "Октава", Фото: 10
Юбилей завода "Октава", Фото: 11
Юбилей завода "Октава", Фото: 12
Юбилей завода "Октава", Фото: 13
Юбилей завода "Октава", Фото: 14
Юбилей завода "Октава", Фото: 15
Юбилей завода "Октава", Фото: 16
Юбилей завода "Октава", Фото: 17
показать все фотографии
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
завод Октаваюбилеймикрофоны
Люди
Дмитрий ЛомовцевЮрий Гагарин
Место
ТулаОктава

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка, выбросившая своего ребенка в мусорку, арестована
Тулячка, выбросившая своего ребенка в мусорку, арестована
Прокуратура: Дубенские школьники могли покупать алкоголь через интернет
Прокуратура: Дубенские школьники могли покупать алкоголь через интернет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.