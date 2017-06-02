Знаменитую фразу «Поехали!» Гагарин сказал в тульский микрофон

Фото peacekeeper.ru и пресс-службы правительства ТО.

2 июня в Туле состоялось торжественное собрание, посвящённое 90-летию завода «Октава».

Министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев зачитал поздравительный адрес Губернатора Тульской области Алексея Дюмина работникам предприятия. В нём, в частности, говорится:

«Поздравляю вас с 90-летним юбилеем со дня образования предприятия! На протяжении всех прошедших лет „Октава“ играла важную роль в оборонно-промышленном комплексе Тульской области. Благодаря созидательному труду нескольких поколений работников предприятие снискало славу одного из лучших отечественных производителей средств связи.

Ваша продукция востребована и в гражданской, и в военной сфере.

Именно в микрофон «Октавы» Юрий Гагарин произнёс свою легендарную фразу: «Поехали!».

Сегодня на предприятии работает уникальный коллектив настоящих профессионалов. Вы достойно продолжаете и развиваете славные традиции предшественников. Спасибо вам за самоотдачу и верность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов».



Министр наградил отличившихся работников предприятия государственными и региональными наградами.

С юбилеем сотрудников и руководство предприятия поздравил директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростехнологии» Василий Бровко и наградил отличившихся сотрудников предприятия почётными грамотами Государственной корпорации «Ростех».

Мероприятие завершилось праздничным концертом.

ПАО «Октава» является ведущим в России производителем акустических приборов. Начало созданию Тульского радиозавода положило открытие в июне 1927 г. мастерской по изготовлению радиодеталей.

В настоящее время предприятие продолжает оставаться предприятием, специализирующимся на производстве средств связи широкого применения.

Основные виды продукции общепромышленного назначения: микрофонная техника, телефонные и микрофонные капсюли, телефонно-микрофонные гарнитуры.

Выпускаются средства связи военного назначения. Для реализации государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Основное производство на предприятии представлено сборочным производством, включающим три участка и механозаготовительным производством, включающим участок по переработке и изготовлению изделий из пластмасс, участок механической обработки, участок гальванообработки и инструментальный участок. Обслуживает цеха основного производства эксплуатационный отдел.

Кроме выпуска продукции завод оказывает ряд услуг производственного характера: нанесение покрытий на металл, металлообработка, лазерная маркировка. Предприятие владеет технологией производства студийных микрофонов, которые заняли достойную нишу на мировом рынке данного вида продукции и имеет прочные позиции в данном сегменте рынка.