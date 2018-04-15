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Туляки написали «Тотальный диктант»
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Туляки написали «Тотальный диктант»

Всех отличников ждут призы.

14 апреля туляки написали «Тотальный диктант». В оружейной столице работали две площадки — в ТГПУ им. Л. Н. Толстого и в культурном пространстве «Типография».

Туляки могли заранее зарегистрироваться для участия или просто прийти на одну из площадок проверить свои знания. Иностранным жителям Тулы предложили написать тест по русскому языку.

В «Типографии» всех участвующих ждала уютная атмосфера и вкусный кофе, а в ТПГУ до начала диктанта участвующие решили занять себя танцами, чтобы зарядить себя и остальных позитивным настроем.

Мы поговорили с организатором «Тотального диктанта» в Туле Юлией Ивановой.

Юлия Иванова

- Мне кажется, люди приходят на «Тотальный диктант» для понимания, что писать грамотно важно и нужно. С каждым годом отличников становится всё больше. Я не решусь сказать, что диктант повышает грамотность. Скорее акция обращает внимание на русский язык, что нужно быть грамотным и любить родной язык. Грамотным быть трудно, если ты не читаешь, не пишешь. К языку надо относиться бережно.

Ирина Ерохина стала диктором «Тотального диктанта» впервые:

Ирина Ерохина

- Считаю, что «Тотальный диктант» — это игра, потому что это не какой-то серьезный экзамен, не решение твоей судьбы или четвертной, годовой оценки. Всякое хорошее дело должно быть немножко игрой. Это весело и доставляет удовольствие. В таком массовом диктанте важен сам процесс, а не результат.

С нами поделились впечатлениями и участвующие:

Миша Французов

- На таком большом диктанте я в первый раз, меня мама привела. Мы с ней вместе готовились. Было немножко тяжело, но все равно мне понравилось. В следующем году тоже хочу поучаствовать.

 

Игорь Макаров

- Мне нравятся такие мероприятия. Первая задача, которая стоит передо мной, — это проверить свои знания. Эта акция важна, потому что мы говорим на русском языке и неправильно писать и говорить — это не хорошо. Хотелось бы писать грамотно, а то увидишь свой результат и думаешь, что надо бы что-то изменить. В прошлый раз у меня было мало орфографических ошибок, а вот пунктуационные подвели. Есть, над чем работать.

 

Эдуард Власов

- Я преподаватель-методист в ТулГУ. В первый раз здесь. Пришел, наконец, проверить себя. Эта акция хороша и полезна для желающих, потому что это возможность найти свои недочеты, узнать, над каким лингвистическим направлением поработать, найти слабые точки в знаниях правил русского языка.

 

Ирина Нестерова

- Я пришла на «Тотальный диктант», чтобы улучшить свой прошлый результат. Для каждого по-своему интересна эта акция: кому-то хочется просто прийти посмотреть, кто-то приходит проверить свои знания. Я люблю грамотное правописание, и понимаю, что сама начинаю хуже писать, поэтому нужно раз в год приходить и освежать свои знания.

В этом году автором текста для «Тотального диктанта» стала Гузель Яхина. Самыми необычными площадками для проведения стали орбитальные и полярные станции.

В этом году диктант написали около 400 туляков. Всех отличников ждут призы. Результаты можно узнать на официальном сайте диктанта.

Текст Марии Аверкиной.

сегодня, в 12:05 0
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