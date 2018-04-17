В Туле в массовом ДТП пострадал молодой человек

Фото УГИБДД по Тульской области.

16 апреля в 9.45 в Туле возле дома №31 на улице Гоголевской 38-летний водитель «Газели» врезался в автомобиль «Опель» с последующем наездом на стоящие машины «Хёндэ» и «Киа».

В результате ДТП пострадал 23-летний водитель автомобиля «Опель», который поле оказания медицинской помощи был отпущен домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.