В тульском Управлении ФСИН состоялся строевой смотр

Для контроля внешнего вида сотрудников и соблюдением ими правил ношения летнего варианта формы одежды в Управлении прошел строевой смотр. Начальники учреждений приняли меры по обеспечению сотрудников обмундированием и проверили готовность коллективов к службе в летний период.

Смотр состоялся на территории стадиона «Арсенал» под руководством заместителя начальника УФСИН Сергея Фирсова. Сотрудники тыловых служб проконтролировали обеспеченность личного состава летней формой, а представители отдела кадров проверили соответствие служебных удостоверений и наличие ведомственных знаков различия и эмблем.

По итогам строевых смотров начальнику Управления Юрию Краснову доложили, что личный состав вверенного ему территориального органа готов к службе в летний период.