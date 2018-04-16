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В тульском Управлении ФСИН состоялся строевой смотр

В тульском Управлении ФСИН состоялся строевой смотр

Сотрудники ведомства перешли на ношение летней формы одежды.

Для контроля внешнего вида сотрудников и соблюдением ими правил ношения летнего варианта формы одежды в Управлении прошел строевой смотр. Начальники учреждений приняли меры по обеспечению сотрудников обмундированием и проверили готовность коллективов к службе в летний период.

Смотр состоялся на территории стадиона «Арсенал» под руководством заместителя начальника УФСИН Сергея Фирсова. Сотрудники тыловых служб проконтролировали обеспеченность личного состава летней формой, а представители отдела кадров проверили соответствие служебных удостоверений и наличие ведомственных знаков различия и эмблем.

По итогам строевых смотров начальнику Управления Юрию Краснову доложили, что личный состав вверенного ему территориального органа готов к службе в летний период.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 23:43 +1
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УФСИН по Тульской областистроевой смотрлетняя форма одеждыпроверка обмундирования
Место
Тула

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