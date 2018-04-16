В Венёве осудили женщину, пытавшуюся расплатиться фальшивкой в аптеке

Суд приговорил её к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

В Веневском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении москвички, обвинявшейся в сбыте фальшивых денег. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Судебного Департамента, подсудимая приобрела у неустановленного лица две поддельные пятитысячные купюры.

В одном из магазинов Венёва женщина расплатилась одной из фальшивок. Продавщица не проверила подлинность купюры, и злоумышленница благополучно скрылась с места происшествия.

Второй подделкой она попыталась расплатиться в городской аптеке. Но фармацевт оказалась более осмотрительной и проверила подозрительную купюру. Преступница пыталась скрыться, но была задержана.

В судебном заседании подсудимая признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.