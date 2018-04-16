Погода в Туле 17 апреля: дождливо и тепло

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность.

Днём местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер юго-западный, до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +7 до +12 градусов тепла, днём почти вдвое теплее – от +18 до +23. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.