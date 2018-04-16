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Спасатели из Тулы ликвидируют последствия паводка в Воронежской области
Фото: moe-online.ru

Спасатели из Тулы ликвидируют последствия паводка в Воронежской области

В составе специального отряда – 70 человек и 11 единиц техники.

В Воронежскую область для борьбы с последствиями паводка направлен отряд Тульского спасательного центра МЧС России. На помощь воронежцам по решению главы ведомства Владимира Пучкова отправлено 70 человек и 11 единиц специализированной техники.

Туляки отправятся в районный центр Новая Усмань и будут оказывать помощь местному населению. По сообщениям местных СМИ, в Новой Усмани вода затопила автомобили и добралась до жилых домов.

Всего в зоне затопления во время паводка оказалось 18 населённых пунктов в 6 муниципальных образованиях Воронежской области. Подтоплено около 2500 приусадебных участков и 388 домов.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +1
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