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Крупный пожар в Туле: В Пролетарском округе ночью сгорели четыре иномарки

Крупный пожар в Туле: В Пролетарском округе ночью сгорели четыре иномарки

По некоторым данным, это мог быть поджог.

17 апреля в 2.29 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобилей «Шевроле Лачетти», «Рено Меган», «Опель Мокка», «Ниссан Примера». Автомобили были припаркованы возле дома № 46 по ул. Вильямса в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 2.55. Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорели автомобили «Рено» и «Опель»; у «Шевроле» обгорела левая сторона, выгорел моторный отсек, обгорел салон; у автомобиля «Ниссан» обгорело лакокрасочное покрытие с правой стороны и правое переднее колесо.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается. По некоторым данным, это мог быть поджог: постороннего видели на камерах наблюдения. Его личность устанавливает полиция.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:06 +3
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