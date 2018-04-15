Фото пресс-службы администрации города.
В Туле начался ремонт Зареченского моста
Работы выполняют специалисты подрядной организации ООО «Лидер».
В Туле начался ремонт Зареченского моста. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Сейчас специалисты осуществляют зачистку и подготовку бетонных блоков к омоноличиванию и оштукатуриванию поверхности.
Рабочие также установят армирующую сетку и опалубку. Аналогичные работы запланированы на Павшинском и Чулковском мостах. Всего площадь поверхности, которая подлежит ремонту, составляет 585 квадратных метров. По всем объектам работы планируется завершить до конца июля.
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