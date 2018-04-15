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В Туле начался ремонт Зареченского моста
Фото пресс-службы администрации города.

В Туле начался ремонт Зареченского моста

Работы выполняют специалисты подрядной организации ООО «Лидер».

В Туле начался ремонт Зареченского моста. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас специалисты осуществляют зачистку и подготовку бетонных блоков к омоноличиванию и оштукатуриванию поверхности.

Рабочие также установят армирующую сетку и опалубку. Аналогичные работы запланированы на Павшинском и Чулковском мостах. Всего площадь поверхности, которая подлежит ремонту, составляет 585 квадратных метров. По всем объектам работы планируется завершить до конца июля.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 0
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