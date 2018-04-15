Тулячка фиктивно зарегистрировала 33 иностранца

Тульские полицейские продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства. Очередной факт фиктивной постановки на учёт иностранцев зафиксирован в Пролетарском округе.

По предварительным данным, 29-летняя тулячка зарегистрировала в своей квартире 33 граждан другого государства. При этом никому из них она не предоставила фактического места для проживания.

- Подозреваемая призналась в содеянном. В отделе полиции «Криволученский» выясняют все детали противоправной деятельности женщины, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.