Очевидцы: тулячку отговорили прыгать с 12 этажа

Как сообщили Myslo очевидцы, 15 апреля днем на улице Новомосковской, 21 местные жители заметили на межподъездном балконе 12-го этажа женщину, которая сидела на перилах. На место вызвали полицейских.

По словам очевидцев, тулячка угрожала спрыгнуть с балкона. Однако пока местные жители отговаривали женщину от этого поступка, один из жильцов поднялся на 12-й этаж и снял ее с балкона.

По нашей информации, к приезду полиции женщина уже спала возле подъезда на лавочке. Когда ее разбудили, она стала вести себя неадекватно. Правоохранителям пришлось вызвать скорую.