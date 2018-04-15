19 апреля главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием граждан

Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(4872) 33 30 53.

19 апреля с 14.00 до 20.00 руководитель УФССП России по Тульской области – главный судебный пристав региона Закир Муратов проведет личный прием граждан и представителей организаций.

Также в указанное время прием будут осуществлять заместители руководителя и начальники отделов аппарата Управления.

Прием будет осуществляться по адресу: Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(4872) 33 30 53.

Вход в здание УФССП России по Тульской области 19 апреля будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.

Обращаем внимание на то, что в городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будут осуществлять начальники отделов – старшие судебные приставы, их заместители и судебные приставы-исполнители.

Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном сайте Управления.