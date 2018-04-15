19 апреля главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием граждан
Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(4872) 33 30 53.
19 апреля с 14.00 до 20.00 руководитель УФССП России по Тульской области – главный судебный пристав региона Закир Муратов проведет личный прием граждан и представителей организаций.
Также в указанное время прием будут осуществлять заместители руководителя и начальники отделов аппарата Управления.
Прием будет осуществляться по адресу: Тула, ул. 9 Мая, д. 1.
Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(4872) 33 30 53.
Вход в здание УФССП России по Тульской области 19 апреля будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.
Обращаем внимание на то, что в городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будут осуществлять начальники отделов – старшие судебные приставы, их заместители и судебные приставы-исполнители.
Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном сайте Управления.