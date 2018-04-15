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19 апреля главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием граждан

19 апреля главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием граждан

Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(4872) 33 30 53.

19 апреля с 14.00 до 20.00 руководитель УФССП России по Тульской области – главный судебный пристав региона Закир Муратов проведет личный прием граждан и представителей организаций.

Также в указанное время прием будут осуществлять заместители руководителя и начальники отделов аппарата Управления.

Прием будет осуществляться по адресу: Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(4872) 33 30 53.

Вход в здание УФССП России по Тульской области 19 апреля будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.

Обращаем внимание на то, что в городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будут осуществлять начальники отделов – старшие судебные приставы, их заместители и судебные приставы-исполнители.

Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном сайте Управления.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:14 0
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