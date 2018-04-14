В Туле подвели итоги проекта «Мама – предприниматель»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В региональном бизнес-инкубаторе состоялся финальный этап федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель». В Тульской области он прошёл уже в третий раз.

В этом году в проекте приняли участие 30 тулячек. Участницы прошли пятидневный интенсивный тренинг по основам предпринимательства с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.

По словам заместителя председателя областного комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Екатерины Солтановой, все бизнес-идеи тулячек представляют собой качественные, готовые к реализации социальные и производственные проекты:

Мы готовы оказать всем участницам поддержку в доработке и сопровождении проектов. Мы уверены, что эта программа выведет женское предпринимательство в регионе на новый уровень.

По результатам оценки экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости бизнес-проектов экспертное жюри выбрало победителя. Им стала Анастасия Неделяева, представившая проект столярной мастерской по производству детских игрушек «Три енота». В качестве приза финалистка получила грант на развитие своего дела в размере 100 тысяч рублей.