В Новомосковске вор через окно забрался в офис, вынес оттуда ноутбук и деньги

В Новомосковске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, местный житель ночью разбил камнем окно одного из офисов и пробрался внутрь.

Добычей преступника стал ноутбук и лежавшие в столе деньги – 8400 рублей. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили различные следы, оставленные злоумышленником.

Возникла версия, что к краже может быть причастен 31-летний неработающий местный житель. В ходе проверки предположение подтвердилось – у него было обнаружено и изъято похищенное. В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело.