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В Новомосковске вор через окно забрался в офис, вынес оттуда ноутбук и деньги

В Новомосковске вор через окно забрался в офис, вынес оттуда ноутбук и деньги

Сотрудники полиции изучили оставленные на месте происшествия следы и установили личность злоумышленника.

В Новомосковске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, местный житель ночью разбил камнем окно одного из офисов и пробрался внутрь.

Добычей преступника стал ноутбук и лежавшие в столе деньги – 8400 рублей. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили различные следы, оставленные злоумышленником.

Возникла версия, что к краже может быть причастен 31-летний неработающий местный житель. В ходе проверки предположение подтвердилось – у него было обнаружено и изъято похищенное. В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело. 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:34 +2
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