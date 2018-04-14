«Арсенал» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3

Фото ПФК "Арсенал"

14 апреля тульский «Арсенал» провел на юге России: на выездной встрече с клубом «Краснодар». Текстовая трансляция матча от Myslo.

Матч окончен. 3:0, победа «Краснодара». Сказать тут больше нечего, совершенно не получилась эта игра у «Арсенала». Надеемся, что дома с «Зенитом» в следующее воскресенье будем выглядеть лучше.

90+' Матч заканчивается желтой карточной для Гранквиста, который мешал разыграть мяч.

90+' А нет, вот еще одна атака канониров! Чаушич буквально выгрыз мяч на своем фланге, отдал на Кангву, а тот снова не сумел направить мяч в ворота, находясь в ОЧЕНЬ выгодной позиции.

90' Две минуты добавлено к основному времени матча.

89' Кангва запорол одну из последних (если не последнюю) атаку «Арсенала» в этой игре: лихо прибежав в штрафную «Краснодара», решил пробить по воротам сам, хотя к нему уже набегала целая «группа поддержки». И пробил крайне неудачно… Ковырнул газон, и мяч пошел вообще куда-то в сторону от ворот. Жаль.

86' Лаборде, обыграв Денисова, сместился в центр штрафной площади и нанес точный удар в «девятку». Без шансов для Левашова!.. 3:0 на табло.

86' Гол! Третий гол «Краснодара».

84' Раскрывается игра, появляются зазоры между линиями, чем захотел воспользоваться молодой Сулейманов. Чуть выше дальней девятки летит мяч.

82' Опасный (в плане положения, а не результата) штрафной бил Горбатенко: навес на дальнюю штангу в поисках кого-то из наших нападающих, и мяч оказался в руках голкипера хозяев.

81' Желтая карточка для Петрова: «затоптал» он Кангву и сорвал перспективную атаку.

76' ПОВЕЗЛО, повезло сейчас «Арсеналу». Смолов бьет, Левашов мяч отбивает, но неудачно — прямо перед собой, на отскок едва не успел Сулейманов, который был в считанных сантиметрах от нашего голкипера. Но простил нас сейчас молодой нападающий «Краснодара»: Левашов каким-то чудом успел «накрыть» мяч.

75' Мартынович выигрывает воздух в своей штрафной, не позволяя пробить головой Джорджевичу.

74' Последняя замена у «Краснодара»: Сулейманов меняет Перейру. В этом матче тренеры весьма рано использовали по три замены.

74' Увы, констатируем еще одну перспективную атаку, которую арсенальцы «умело» загубили… Хагуш отдал неудачную передачу на Чаушича, который уже пробежал мимо паса. А когда Чаушич пытался отдать обратно на Хагуша, Анри уже был в офсайде.

72' Замена у «Краснодара», вторая по счету: Вандерсон уходит, на поле появляется Лаборде.

71' Отличные пара минут у «Арсенала»! Несколько забросов в штрафную, но в итоге все заканчивается каким-то бесполезным навесом в исполнении Альвареса — мяч ушел за пределы поля… А Дзюба с Джорджевичем так ждали мяч у ворот «Краснодара»!..

68' Опасный выпад «Краснодара»! Смолов хотел отдать обратную передачу на Вандерсона, но Новосельцев прочитал эпизод!

66' Последняя замена Божовича: Кирилл Комбаров уходит, появляется Лука Джорджевич! Капитанская повязка теперь у Денисова.

63' Новосельцев четко отработал в обороне и, оттеснив от мяча Смолова, не позволил тому выйти на позицию для удара. Федор этим крайне недоволен!

61' Первая замена у «Краснодара»: Роман Шишкин меняет Жоаозиньо.

60' Не своей работой занимается Дзюба. Артём выполняет навесную передачу на чужие ворота, но там никого!

59' Желтая карточка для «Краснодара»: Жоаозинью неосмотрительно играет в центре поля, попадая по ногам Альваресу.

58' Вроде ничего серьезного у Хагуша. Готов продолжать.

57' И снова Хагуш vs Смолов. Ошибся Анри, пропустил Федора вперед, а потом пришлось срочно исправлять ситуацию и бить соперника по ноге. В результате — «горчичник», да еще и, похоже, травма. Как-то не клеится у Хагуша сегодня. Сейчас совещается с медиками.

56' Вторая замена у «Арсенала». Божович пытается перестроить игру: Кантемир Берхамов покидает поле, в игру вступает Горан Чаушич!

55' Дзюба вновь в атаке, но находясь под прессингом со стороны Гранквиста, не удается Артема выполнить точную передачу.

54' Кангва и Дзюба пытаются обострить ситуацию в штрафной «Краснодара», обмениваясь потенциально опасными передачами, но защитники хозяев не особо разрешают им «развернуться».

53' Угловой у ворот «Арсенала»: Мартынович первый на мяче, но пробив головой, направляет его выше перекладины ворот.

52' А сейчас Жоаозиньо прибежал угрожать воротам «Арсенала»: но бить ему пришлось с правой, «нерабочей», ноги, поэтому удар не удался.

50' Денисов хорош в отборе! Александр успевает накрыть Перейру, после чего игрок краснодарцев фолит!

49' Смолов выходит один на один с Левашовым, но пробил слишком высоко.

46' Первый офсайд у туляков: арсенальцы попытались устроить легкий прессинг для «Краснодара», но все закончилось тем, что Дзюба забрался в положение вне игры.

46' В перерыве обошлось без замен. Впрочем, напомним, что Божович одну замену уже использовал: Сунзу получил травму в первом тайме. Осталось две.

46' Второй тайм. Давай, «Арсенал», мы в тебя верим!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью с игроками:

Масиэл Вандерсон, полузащитник «Краснодара»:

- Я думаю, что мы включились в игру с самой первой минуты матча. Это принесло нам два гола. Но также были и два опасных момента у наших ворот, которые могли стоить нам достигнутого результата. Посмотрим, что будет во втором тайме.

Михаил Левашов, голкипер «Арсенала»:

- Не получается взять под контроль мяч. Это наверное сейчас самая большая наша проблема. Постараемся во втором тайме навязать свою игру и исправить сложившуюся ситуацию.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Уходим на 15-минутку с неприятным счетом на табло: 2:0 в пользу «Краснодара». Отметим, что «Арсенал» не смотрится совсем уж блекло: время от времени, пользуясь проблемами хозяев в обороне, наши футболисты идут в неплохие атаки. Но пока Синицына — последний рубеж обороны «Краснодара» — обыграть не удается.

45' ТКАЧЕВ!!! Кангва увидел, что Ткачев отлично открылся под удар в районе линии штрафной, отдал ему передачу, а тот слету пробил в дальний угол. Но Синицын совершил невероятное и сумел-таки спасти «Краснодар» от гола.

45' К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

44' ШТАНГА! Сегодня играет за «Арсенал»! Сантиметров не хватает Жоаозинью, чтобы забить нам третий гол.

43' Да, Сунзу игру не продолжит. Покидает поле, прыгая на одной ноге… Вместо него в игру вступает Александр Денисов.

42' Сунзу на газоне. Похоже, речь идет о травме — ержится наш замбией на заднюю поверхность бедра. Будет вынужденная замена уже в концовке первого тайма?..

41' Очередная неудача Дзюбы: не успел за мячом в штрафной «Краснодара», защита хозяев оказалась быстрее.

38' Хитренький Смолов: мяч ушел в аут в районе углового флажка, и Федор, забрасывая снаряд, прицелился точно в Сунзу. Наш защитник не успел сгруппироваться и обработать такой неожиданный удар, и мяч ушел за лицевую. Угловой за «Краснодаром»!

36' Гранквист оказался на газоне после верхового единоборства с Дзюбой. Остановка в игре.

35' Робкая атака «Арсенала». Ткачёв пытается пройти через частокол ног соперника, но сам упускает мяч за лицевую.

34' А вот сейчас крайне неприятная ситуация. Хагуш попал прямо шипами в ногу Смолова, который уже был в нашей штрафной. Но арбитр, не разобравшись в ситуации, наказал Федора — на симуляцию. Похоже, это все-таки была судейская ошибка — на повторе четко видно, что Хагуш виновен. Мог бы быть пенальти.

33' В ответной контратаке «Краснодар» вывел на ударную позицию Смолова. Тот опасно пробил. Левашов на месте!

33' Ткачев, приняв мяч спиной к воротам, резко развернулся и отважился на дальний удар метров с 25-ти. Но попал точнехонько в то место, где находился Синицын.

30' Агрессивнее стали играть наши футболисты после второго пропущенного мяча. Пока ограничиваемся позиционными атаками, а хозяева отвечают контригрой.

29' «Краснодар» тут же убежал в быструю контратаку, но наша защита тоже не оплошала. Сунзу классно обороняется против Смолова, но там к тому же у Фёдора зафиксирован офсайд.

28' КАНГВА! Долго арсенальцы крутили-мудрили на подступах к штрафной «Краснодара», а потом ррраз — и длинный навес на Кангву. Роскошный удар Эванса с линии вратарской, и, увы, не менее роскошный сейв Синицына…

23' Смолов с Петровым разыграли неплохую комбинацию, и в итоге Федор вывел Сергея на ударную позицию. Тот свой шанс не упустил… Эх, счет безрадостный.

23' Гол! 2:0 в пользу «Краснодара».

22' Вторая атака Дзюбы! Ошибка защиты «Краснодара», и Артему удается прорваться к штрафной хозяев, но там проткнуть мяч на Ткачева не получается.

20' Очередной офсайд у «Краснодара»: очень спешат забить «Арсеналу»… Жоаозиньо снова в положении вне игры, правда в этот раз до удара дело не дошло — свисток арбитра прозвучал чуть раньше.

19' «Арсенал» убежал в быструю контратаку! Кангва с левого фланга отдал в центр на Ткачева, а тот хорошим пасом выводил на хорошую позицию Дзюбу. Но Артему не хватило скорости, и первым на мяче был игрок хозяев, который заставил нашего нападающего ошибиться и упустить мяч за лицевую.

18' Краснодарцы разыграли хорошую комбинацию возле штрафной площади «Арсенала», в пять-шесть передач выведя на ударную позицию Рамиреса. Но угол был слишком острым, и нашему голкиперу, хоть и со второго раза, но удалось зафиксировать мяч у себя в руках.

16' Смолов не самым удачным образом обрабатывает мяч после дальнего заброса, а затем и вовсе переправляет мяч в сторону от ворот за лицевую линию.

14' Вандерсон прорвался по левому флангу, сместился в центр и нанес удар с линии штрафной. Левашов на месте!

13' Со второго углового Перейра решил крутить мяч в ближний угол — мяч попадает в сетку со внешней стороны.

12' Первый угловой в матче — у ворот «Арсенала» — к счастью, не стал опасным. Краснодарцы быстро разыграли мяч, но Комбаров опередил оппонента на дальней штанге. Второй угловой следом.

12' Очередной проникающий пас в линию атаки «Краснодара», и Левашов вынужден выходить далеко за пределы штрафной и вступать в игру, отдавая пас своим партнерам.

9' Мяч снова в воротах «Арсенала»!

Но арбитр фиксирует офсайд Жоаозиньо.

8' Первая желтая карточка в матче: Берхамов немного опоздал с подкатом и зарядил в ноги Перейре.

7' «Краснодар» продолжает атаковать. Арсенальцы пока активно обороняются, приходя в себя после быстрого гола…

4' На этот раз все тот же Виктор Классон оказался уже в штрафной «Арсенала». Рамирес навесил в район линии штрафной, где Классон нанес классный удар «ножницами». Ничего не скажешь, красиво!

4' Гол! 1:0 — «Краснодар» открывает счет.

2' Ответ от «Арсенала» опасным не получился, но определенное напряжение на подходах к штрафной зоне «Краснодара» мы создали. Так сказать, обозначились. Дзюба атаковал слева, приблизился к штрафной, но войти в её пределы ему не позволил Классон.

1' Первая атака в матче за хозяевами. И сразу настолько опасная, что заставила Михаила Левашова выйти из ворот.

1' Отметим, что сегодня в Краснодаре нашу команду поддерживает внушительный десант болельщиков — человек 100, не меньше, поехали поболеть за «Арсенал». Супер!

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, «Арсенал»!

0' Стадион у «Краснодара», конечно, фантастический. Если есть возможность, обязательно посмотрите видеотрансляцию (матч показывают по телеканалу «Наш футбол»). Это надо видеть!

0' Футболисты выходят на поле. Скоро начинаем!

0' Слово главным тренерам:

Мурад Мусаев, и.о. главного тренера «Краснодара»:

- Настроение у команды и у меня боевое. Да, есть потери в стартовом составе. Но в команде есть много лидеров, которые способны затмить отсутствие остальных. Что касается соперника, то команда Божовича обладает интересным подбором игроков и по праву идёт на шестой строчке.

Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала»:

- Мы играем против хорошей команды, такие игры всегда интересны. Краснодарцы поменяли тренера, всплеск пошёл им на пользу, но пока команда играет по схемам экс-тренера. У нас не сыграет сегодня Беляев. Травмированы Григалава и Маига. Остальные в строю. Очки нужны сегодня обеим командам, мы ждём хороший футбол, в котором точно не проиграем.

0' Стартовые составы команд:

0' «Арсенал» сегодня играет в солнечной желтой форме!

0' Атмосфера будущего матча — в ярком фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

0' «Краснодар» сейчас сражается за третью строчку турнирной таблицы, а «Арсенал» — за шестую, которая при определенном раскладе даст нам возможность сыграть в Лиге Европы. Так что сейчас обе команды замотивированы на все 100%. Напомним, что в первом круге «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Краснодаром» 1:0. Посмотрим, кому же сегодня улыбнется удача!

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня наш родной клуб сыграет на выезде с «быками» из Краснодара. Поддерживаем любимых канониров!