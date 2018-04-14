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Евгений Авилов провёл для туляков утреннюю зарядку на площади Ленина: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина

Евгений Авилов провёл для туляков утреннюю зарядку на площади Ленина: фоторепортаж

В Туле проходят мероприятия, приуроченные ко Дню здоровья.

На главной площади областного центра проходит спортивный праздник, приуроченный к 70-летию Всемирной организации здравоохранения. Все желающие могут приобщиться к здоровому образу жизни и принять участие в мастер-классах по различным спортивным дисциплинам.

Открылся праздник «Спортивным завтраком» – показать личный пример и провести для всех желающих массовую утреннюю зарядку приехали глава городской администрации Евгений Авилов, зампред областного правительства Валерий Шерин, министр молодежной политики Юлия Вепринцева и зампред областной Думы Юлия Марьясова. Затем состоялась церемония вручения тулякам золотых знаков ГТО.

Также в программе Дня здоровья – спортивные занятия от ведущих фитнес-центров города, семейные старты «Беги за мной», скиппинг, мастер-классы по футболу и силовым видам спорта от представителей мотоклуба «Ночные волки».

Кроме того, всем желающим предоставлена возможность пройти бесплатное медицинское обследование и получить навыки оказания первой медицинской помощи. Любители «разминки для ума» могут сыграть в шахматы и принять участие в тематических викторинах.

Также на площади работает комплекс ГТО – туляки могут попробовать свои силы в сдаче нормативов. Всех участников праздника организаторы угощают яблоками, а победителей соревнований и конкурсов ждут приятные сюрпризы.

Смотрите яркий репортаж от нашего фотокорреспондента Дмитрия Дзюбина, наслаждайтесь хорошей погодой и присоединяйтесь к празднику!

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:31 +2
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