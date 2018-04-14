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В тульском сквере высадили более 50 кленов и лип
Фото Дмитрия Дзюбина

В тульском сквере высадили более 50 кленов и лип

Экологическая акция прошла в рамках Дня здоровья.

В сквере возле памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», на улице Каминского, прошла масштабная экологическая акция – здесь высадили порядка 50 кленов и лип.

В мероприятии принял участие глава администрации Тулы Евгений Авилов, сотрудники территориальных управлений и общественные активисты.

Myslo публикует фоторепортаж с места событий, а заодно напоминает, что на главной площади города проходят мероприятия, посвященные Дню здоровья. Спешите присоединиться!

Галерея
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 1
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 2
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 3
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 4
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 5
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 6
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 7
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 8
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 9
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 10
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 11
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 12
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 13
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 14
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 15
Посадка деревьев в сквере воинов-интернационалистов, Фото: 16
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:23 +1
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