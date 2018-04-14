В тульском сквере высадили более 50 кленов и лип

Фото Дмитрия Дзюбина

В сквере возле памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», на улице Каминского, прошла масштабная экологическая акция – здесь высадили порядка 50 кленов и лип.

В мероприятии принял участие глава администрации Тулы Евгений Авилов, сотрудники территориальных управлений и общественные активисты.

Myslo публикует фоторепортаж с места событий, а заодно напоминает, что на главной площади города проходят мероприятия, посвященные Дню здоровья. Спешите присоединиться!