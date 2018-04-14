Туляк за одну ночь обворовал три автомобиля

В Советском округе Тулы полицией установлен местный житель, подозреваемый в автомобильных кражах. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, за одну ночь злоумышленник успел обчистить три машины, припаркованные в разных дворах – отечественную «четвёрку», «Ладу» двенадцатой модели и «Волгу».

Добычей вора стали видеорегистратор, автомагнитола и другие вещи. Правоохранители предполагают, что подозреваемый ночами специально ходил по дворам и искал машины, в которые легко можно было проникнуть.

После поступления сообщений о кражах, полицейские начали проверку лиц, склонных к хищениям чужого имущества. Выяснилось, что к преступлениям причастен проживающий неподалёку 45-летний неработающий ранее судимый мужчина.

Сейчас он проверяется на причастность к другим возможным аналогичным деяниям. В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».