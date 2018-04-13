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Что грозит тулякам за поджог травы
Фото Алексея Пирязева.

Что грозит тулякам за поджог травы

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах влечет наложение административного штрафа.

Горение травы может быстро распространиться на большие площади, перекинуться на лесные массивы, а также на жилые строения.

Неконтролируемое горение может привести к серьезным, даже трагическим последствиям. Особенно велика вероятность такого исхода в сухую ветреную погоду.

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, сектор координации деятельности ГО и ЧС администрации города Тулы рекомендует:

  1. В каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так и детьми;
  2. На садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте); а если вы это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию;
  3. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т. д.);
  4. Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
  5. Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;
  6. Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов — 112).
 

Прошлогодняя трава — не мусор! Трава перегнивает и удобряет землю. При поджоге гибнет вся полезная микрофлора почвы. После пала успешно выживает только самая грубая трава и бурьян. Выжигание травы вызывает гибель насекомых, истребляющих вредителей сада и огорода. С выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнезда. На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5−6 лет, а часто не восстанавливается вообще! Пал сухой травы приводит к лесным и торфяным пожарам.

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 КОАП РФ влечет наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от 2 000 до 3 000 руб.
  • на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб.
  • на юридических лиц от 150 000 до 200 000 руб.

Согласно ст. 8.32 КОАП РФ ч.1 нарушение правил пожарной безопасности в лесах — влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей;
  • на должностных лиц от 10 000 до 20 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 50 000 до 200 000 рублей.

Согласно ч. 2 выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей;
  • на должностных лиц от 15 000 до 25 000 рублей;
  • на юридических лиц от 150 000 до 200 000 рублей.

Если видите начинающийся пал — остановитесь и примите меры. Группой людей пал потушить несложно — сначала необходимо потушить небольшой участок, разрывая кольцо огня, затем идти в ряд вдоль линии огня так, чтобы ветер нес пламя и жар в противоположную сторону, резкими ударами сбивать пламя большой и тяжелой тряпкой (мешковина, кусок одеяла, старая плотная куртка). Те, кто идут сзади, следят, чтобы трава снова не загорелась и тушат небольшие очаги. Одежда нужна рабочая, плотная, не из синтетики, обувь — закрытая, на толстой подошве.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной — не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу спасения 101 или 112, опишите местность, ориентиры и подождите их приезда в безопасном месте.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:00 +4
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