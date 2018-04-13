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Сотрудники ГИБДД провели в Туле рейд «Внимание, пешеход»

Сотрудники ГИБДД провели в Туле рейд «Внимание, пешеход»

Профилактическое мероприятие прошло рядом со школой на улице Кауля.

Инспекторы тульского Управления Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних провели с юными пешеходами-нарушителями профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД.

Мероприятие состоялось возле одной из школ на улице Кауля. Его цель – не наказать пеших участников дорожного движения, а предупредить и пресечь правонарушения.

Основные нарушения, допускаемые детьми – переход проезжей части в неположенном месте, выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта. При этом многие ребята находятся на улице в наушниках и не всегда могут своевременно оценить дорожную обстановку.

В Тульской области с января по март произошло более 30 ДТП с участием несовершеннолетних, семь пешеходов получили травмы.

Уважаемые родители! Напомните своим детям, что автомобиль не может остановиться мгновенно, как только водитель нажмет на тормоза. Даже переходя дорогу по пешеходному переходу, нужно убедиться, что машина останавливается, а водитель видит и пропускает пешехода. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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