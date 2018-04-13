Авторы скульптуры тульского городового допустили историческую неточность

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сегодня стало известно, что модель памятника городовому, который планируется установить рядом со зданием тульского Управления МВД России, готовится к отправке на завод.

После того, как были опубликованы первые кадры будущей композиции, выяснилось, что авторы скульптуры допустили небольшую, но важную историческую неточность.

В первоначальном варианте на груди у городового были размещены две награды – медаль и Георгиевский крест. По действующим в начале XX века правилам ношения боевых наград, Георгиевские кресты всех степеней предписывалось носить на левой стороне груди, после орденов, но перед медалями.

Так скульптура выглядит сейчас. Так было в самом начале.

На тульской скульптуре крест сначала был расположен после медали. Корреспондент Myslo связался с руководителем пресс-службы УМВД России по Тульской области Андреем Ярцевым, который рассказал об ошибке скульптору Марине Логуновой.

В конечном варианте скульптуры награды расположены в правильном порядке. Напомним, открытие новой композиции планируется приурочить к 300-летнему юбилею российской полиции, который состоится 5 июня.