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Авторы скульптуры тульского городового допустили историческую неточность
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Авторы скульптуры тульского городового допустили историческую неточность

Бравого полицейского наградили Георгиевским крестом, но неправильно расположили награду.

Сегодня стало известно, что модель памятника городовому, который планируется установить рядом со зданием тульского Управления МВД России, готовится к отправке на завод.

После того, как были опубликованы первые кадры будущей композиции, выяснилось, что авторы скульптуры допустили небольшую, но важную историческую неточность.

В первоначальном варианте на груди у городового были размещены две награды – медаль и Георгиевский крест. По действующим в начале XX века правилам ношения боевых наград, Георгиевские кресты всех степеней предписывалось носить на левой стороне груди, после орденов, но перед медалями.

Так скульптура выглядит сейчас.         Так было в самом начале.

На тульской скульптуре крест сначала был расположен после медали. Корреспондент Myslo связался с руководителем пресс-службы УМВД России по Тульской области Андреем Ярцевым, который рассказал об ошибке скульптору Марине Логуновой.

В конечном варианте скульптуры награды расположены в правильном порядке. Напомним, открытие новой композиции планируется приурочить к 300-летнему юбилею российской полиции, который состоится 5 июня.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +5
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