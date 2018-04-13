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Тульские предприниматели получили кредитов на 23,8 млрд рублей

Тульские предприниматели получили кредитов на 23,8 млрд рублей

Около половины всех займов оформили предприятия обрабатывающих производств.

За февраль 2018 года объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса региона, составил 2,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба тульского отделения Банка России.

Совокупный объем кредитов, полученных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями региона за февраль 2018 года, составил 23,8 млрд рублей.

Порядка 11 млрд рублей получили предприятия обрабатывающих производств, а также предприниматели и фирмы, занимающиеся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг, производством и распределением коммунальных ресурсов.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:56 0
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