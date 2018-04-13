Тульские предприниматели получили кредитов на 23,8 млрд рублей

Около половины всех займов оформили предприятия обрабатывающих производств.

За февраль 2018 года объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса региона, составил 2,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба тульского отделения Банка России.

Совокупный объем кредитов, полученных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями региона за февраль 2018 года, составил 23,8 млрд рублей.

Порядка 11 млрд рублей получили предприятия обрабатывающих производств, а также предприниматели и фирмы, занимающиеся операциями с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг, производством и распределением коммунальных ресурсов.