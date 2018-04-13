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Житель Воловского района насмерть забил собутыльника
Фото korabelov.info

Житель Воловского района насмерть забил собутыльника

Злоумышленник вернулся на место преступления через несколько дней, чтобы украсть телевизор.

Полицейские в Воловском районе задержали 33-летнего жителя одного из сел.

По предварительным данным, неработающий ранее судимый мужчина в доме своего односельчанина распивал с ним алкоголь. Между мужчинами произошел конфликт, во время ссоры гость избил хозяина дома. Через несколько дней злоумышленник вернулся к избитому и забрал у него телевизор. Потерпевший так и не оправился от нанесенных травм и позже скончался.

В ходе оперативной работы сотрудники полиции задержали подозреваемого.

В СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Полицейские продолжают работу, направленную на выяснение деталей произошедшего, а также на установление всех обстоятельств совершения кражи.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:19 −1
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Место
Воловский районТульская область

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