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Кадастровая палата закрыла все офисы в Тульской области

Кадастровая палата закрыла все офисы в Тульской области

В ведомстве отмечают, что для регистрации прав собственности тулякам теперь следует обращаться в МФЦ или на сайт www.mfc71.ru.

Со 2 апреля в Тульской области прекращены прием и выдача документов в офисах филиала ФКП Росреестра, расположенных в Заокском, Киреевске и Туле.
Офисы были расположены по адресам:
 
  • п. Заокский, ул. Ленина, 58;
  • г. Киреевск, ул. Октябрьская, 25;
  • г. Тула, ул. Комсомольская, 45 (за исключением документов по экстерриториальному принципу).
Экстерриториальный принцип регистрации и кадастрового учета предполагает, что гражданин России может подать документы в офис независимо от местоположения объекта.
 
Предоставление государственных услуг Росреестра, таких как постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, будет осуществляться в многофункциональных центрах. Полный перечень офисов МФЦ, оказывающих государственные услуги на территории Тульской области, можно на сайте www.mfc71.ru.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:03 +1
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