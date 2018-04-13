Кадастровая палата закрыла все офисы в Тульской области

В ведомстве отмечают, что для регистрации прав собственности тулякам теперь следует обращаться в МФЦ или на сайт www.mfc71.ru.

Со 2 апреля в Тульской области прекращены прием и выдача документов в офисах филиала ФКП Росреестра, расположенных в Заокском, Киреевске и Туле.

Офисы были расположены по адресам:

п. Заокский, ул. Ленина, 58;

г. Киреевск, ул. Октябрьская, 25;

г. Тула, ул. Комсомольская, 45 (за исключением документов по экстерриториальному принципу).

Экстерриториальный принцип регистрации и кадастрового учета предполагает, что гражданин России может подать документы в офис независимо от местоположения объекта.

Предоставление государственных услуг Росреестра, таких как постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, будет осуществляться в многофункциональных центрах. Полный перечень офисов МФЦ, оказывающих государственные услуги на территории Тульской области, можно на сайте www.mfc71.ru.