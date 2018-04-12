В Епифани пройдет вишневый фестиваль «Сад-Палисад». А мы разыгрываем билеты!

21 апреля в 11.00 музей-заповедник «Куликово поле» приглашает на весенний праздник. Главной сценой праздника в этом году станет Музей купеческого быта.

В этом году старинная Епифань вновь встречает весну ярким фестивалем «Сад-Палисад». Его символом стала вишня, которая найдет путь к сердцу каждого члена семьи. Мужчинам можно отправиться на мастер-класс по копчению рыбы на вишневых опилках, а затем попробовать получившееся блюдо. Милым дамам предложат посетить мастер-класс по мокрому валянию и создать элегантную брошку-вишенку. А самым маленьким гостям – попробовать вишневое варенье, чаи Куликова поля и ароматную вишневую выпечку.





На фестивале всем гостям предложат поучаствовать в закладке молодого вишневого сада, познакомиться с технологией выращивания экзотических овощей и подготовить участок под посадку тыквы.

Самой вкусной частью праздника станет дегустация огромного вишневого пирога.

Адрес проведения фестиваля: Тульская область, Кимовский район, поселок Епифань, Музей купеческого быта. Стоимость билета на фестивальную площадку и в музей – 200 рублей.

У читателей тульского городского портала Myslo.ru есть возможность выиграть бесплатный билет на двоих на фестиваль «Сад-Палисад». Для этого нужно найти правильный ответ на вишневый вопрос и позвонить в музей по телефону: 8-960-604-71-10. Кто первым дозвонится, тот и победитель! Счастливчиков доставят в Епифань из Тулы. Они смогут принять участие во всех мероприятиях фестивальной программы совершенно бесплатно и посетить Музей купеческого быта.



И вот вопрос:



В песне «Сады цветут», которую для нас спела Анна Герман, любовь девушки-разлучницы сравнивают с этим быстро созревающим видом вишневого дерева. Назовите дерево, ставшее метафорой такой любви. Звоните прямо сейчас!







Программа фестиваля:

11.00 Открытие фестиваля. Встреча с Епифаном.

11.15 Мастер-класс по подготовке саженцев вишни к посадке. Ведущий – Игорь Подковыров, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой садоводства, селекции и семеноводства Волгоградского государственного аграрного университета.

11.00-15.00 Народное караоке. Городские романсы начала XX века, песни НЭПа и 60-х годов.

12.00 Украшение вишневого дерева.

12.30-15.00 Конкурс домашних заготовок из вишни. К участию приглашаются все желающие. Жюри – гости фестиваля. Победителя определят в ходе народного голосования после дегустации.

13.00 Мастер-класс «Выращиваем новые виды овощных культур». Игорь Подковыров расскажет о некоторых видах овощей, которые пока только начинают захватывать внимание российских огородников.

14.00 Дегустация огромного вишневого пирога.

Также в этот день с 8.00 до 15.00 на Красной площади развернутся торговые ряды и садоводческая ярмарка. Каждому участнику фестиваля – старинные рецепты блюд из вишни в подарок. Спрашивайте у организаторов! 0+.



Внимание! В программе возможны изменения!



Телефон Музея купеческого быта для справок: +7 48735-7-22-65.

