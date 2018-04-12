В Туле модернизируют систему уличного освещения

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В областном центре продолжаются мероприятия программы «Большая Тула – Светлый город». В прошлом году было смонтировано 2207 новых светоточек и проложена питающая линия протяженностью более 62 километров. Свет пришёл на Щекинское и Орловское шоссе, на улицы Новотульскую и Скуратовскую, в поселки Иншинский и Хрущево.

На 2018 год запланирована работа на 104 объектах. Будет установлено 390 опор, 1403 новые светоточки и линия наружного освещения протяженностью порядка 50 километров. Работы пройдут во всех территориальных округах города.

На улицах Болдина, Макаренко, 9 Мая, на площади Победы и площади 50-й Армии идёт прокладка питающей линии, монтаж проводов и светодиодных светильников. Завершить работы планируется до 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на МКП «Тулагорсвет».