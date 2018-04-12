Налог на имущество: как тулякам избежать долгов

1 декабря 2017 года истек единый срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. При этом не все граждане проявили сознательность и уплатили налоги вовремя.

Таким образом, уже со 2 декабря 2017 года несвоевременно уплаченные налоги перешли в разряд задолженности. За каждый день просрочки платежа начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

В адрес налогоплательщиков, не уплативших налоги по каким – либо причинам в установленный срок, налоговыми органами направлены требования, в которых указаны сумма долга по налогу, начисленные пени и срок, в который должна быть уплачена эта задолженность. В случае неисполнения требования начинаются процедуры взыскания задолженности в судебном порядке. При этом судебное взыскание задолженности влечет за собой дополнительные финансовые затраты для граждан, связанные с уплатой госпошлины и исполнительского сбора. Кроме того, непогашенная задолженность может стать причиной наложения ареста на имущество должника, запрета на совершение регистрационных действий.

Также наличие задолженности может стать препятствием для тех, кто планирует провести отпуск за пределами Российской Федерации.

Так, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению налогового органа временно ограничить право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации в случае, если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом. Ограничение на выезд за пределы Российской Федерации действует до исполнения гражданином своих обязательств.

Проверить наличие задолженности по имущественным налогам и уплатить ее можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Самостоятельно сформировать и распечатать платежный документ на уплату налоговой задолженности позволяет Интернет-сервис «Заплати налоги». Сервис также предоставляет возможность произвести оплату в режиме «онлайн» через один из банков-партнеров, заключивших соглашение с налоговой службой.

Кроме того, с помощью электронного сервиса Федеральной службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств» можно проверить информацию о наличии исполнительных производств, возбужденных в связи с неуплатой налогов.