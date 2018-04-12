новости
новости
Регистрация
Туляки могут записать песни для шествия «Бессмертного полка»
Фото из архива MySlo

Туляки могут записать песни для шествия «Бессмертного полка»

Всего планируется собрать 73 музыкальные композиции. Также принимаются тематические стихотворения.

Для создания особой атмосферы во время формирования и движения «Бессмертного полка» в Туле объявлен сбор фронтовых песен и стихотворений военных лет. 

Туляки уже присылают свои аудиозаписи. Среди исполнителей есть как профессиональные музыканты – группа «Пепельный Свет», солист «Геликон опера» Михаил Демин, так и просто неравнодушные жители нашего города.

Всего планируется собрать 73 композиции и стихотворения, чтобы обеспечить уникальным музыкально-поэтическим рядом два часа формирования и два часа движения «Бессмертного полка».

К участию приглашаются все желающие. Отправить запись можно на специальный адрес электронной почты: polk@71region.ru.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
Бессмертный полкшествие Бессмертного полка9 маяДень Победывоенные песни
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В бассейне на улице Степанова в Туле нарушены нормы пожарной безопасности
В бассейне на улице Степанова в Туле нарушены нормы пожарной безопасности
В Туле модернизируют систему уличного освещения
В Туле модернизируют систему уличного освещения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.