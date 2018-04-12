Туляки могут записать песни для шествия «Бессмертного полка»
Всего планируется собрать 73 музыкальные композиции. Также принимаются тематические стихотворения.
Для создания особой атмосферы во время формирования и движения «Бессмертного полка» в Туле объявлен сбор фронтовых песен и стихотворений военных лет.
Туляки уже присылают свои аудиозаписи. Среди исполнителей есть как профессиональные музыканты – группа «Пепельный Свет», солист «Геликон опера» Михаил Демин, так и просто неравнодушные жители нашего города.
Всего планируется собрать 73 композиции и стихотворения, чтобы обеспечить уникальным музыкально-поэтическим рядом два часа формирования и два часа движения «Бессмертного полка».
К участию приглашаются все желающие. Отправить запись можно на специальный адрес электронной почты: polk@71region.ru.