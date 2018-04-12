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В Тульской области прокуратура внесла представление главврачу за страшный тоннель

В Тульской области прокуратура внесла представление главврачу за страшный тоннель

Прокуратура Донского озаботилась нарушением санитарного законодательства и законодательства о пожарной безопасности в горбольнице №1.

Прокуратура города Донского провела проверку по информации Myslo «В Донском пациентов больницы водят на лечение через жуткий тоннель».

В ходе проверки установлено, что в здании стационара ГУЗ «Донская городская больница №1» кабинет физиотерапии расположен в пристройке к основному зданию. Пристройку и основное здание стационара ГУЗ «Донская городская больница №1» соединяет коридор на уровне цокольного этажа. Пациенты, направленные на физиотерапевтические процедуры, спускаются на цокольный этаж больницы и проходят по переходу в здание пристройки в кабинет физиотерапии.

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Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 1
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 2
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 3
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 4
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 5
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 6
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 7
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 8
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 9
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 10
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 11
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Установлено, что краска на стенах и потолках указанного перехода местами потрескалась, облетела, на потолке имеются следы протечек, в течение ряда лет не проводился текущий и капитальный ремонт. При входе в переход в здание пристройки к основному зданию стационара ГУЗ «Донская городская больница №1» лежит плита, которая не закреплена, что может повлечь получение травм как пациентами, так и медицинским персоналом больницы.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

 

Также в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В здании стационара ГУЗ «Донская городская больница №1» отсутствует вывод сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны по радиоканальному передатчику «Цербер» (нарушен п. 7 ст. 83 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). В помещениях стационара ГУЗ «Донская городская больница №1» автоматическая пожарная сигнализация выполнена в нарушение требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены в нарушение требований ГОСТ Р 53315 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53325 «Технические средства пожарной автоматики».

Выявленные нарушения норм пожарного и санитарного законодательства снижают состояние защищенности учреждения с круглосуточным пребыванием людей, нарушают права граждан на охрану здоровья и жизни, на получение квалифицированной медицинской помощи, влекут опасность гибели людей в случае возникновения пожара, а также причинение вреда здоровью вследствие несоблюдения санитарных норм.

По результатам проведенной проверки прокуратурой города Донского 10.04.2018 в адрес главного врача ГУЗ «Донская городская больница № 1» Караваева А. В. внесено представление об устранении нарушений санитарного законодательства и законодательства о пожарной безопасности. Фактическое устранение нарушений в прокуратуре города оставлено на контроле.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:22 +2
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