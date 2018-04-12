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Новые законы ЖКХ в инфографике: 5 ключевых изменений

Новые законы ЖКХ в инфографике: 5 ключевых изменений

Тарифы должны обсуждать с жителями заранее, а вызвать на дом ремонтников теперь можно круглосуточно. Cамые важные изменения – в одной памятке.

11 апреля вступило в силу постановление Правительства Р. Ф. от 27 марта 2018 года № 331. Внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства России по вопросам управления многоквартирными домами и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

  • Определены сроки проведения осмотров общего имущества, которые могут быть текущими, сезонными и внеочередными.
  • Приняты решения, направленные на улучшение работы аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций.
  • Установлены требования к взаимодействию управляющей организации с собственниками и пользователями помещений.
  • Скорректирован порядок информирования собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах о деятельности управляющих организаций.
Сюжет: Полезные разъяснялки
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