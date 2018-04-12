Новые законы ЖКХ в инфографике: 5 ключевых изменений
Тарифы должны обсуждать с жителями заранее, а вызвать на дом ремонтников теперь можно круглосуточно. Cамые важные изменения – в одной памятке.
11 апреля вступило в силу постановление
- Определены сроки проведения осмотров общего имущества, которые могут быть текущими, сезонными и внеочередными.
- Приняты решения, направленные на улучшение работы аварийно-диспетчерских служб управляющих организаций.
- Установлены требования к взаимодействию управляющей организации с собственниками и пользователями помещений.
- Скорректирован порядок информирования собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах о деятельности управляющих организаций.
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